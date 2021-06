“Un pueblo educado no elige ladrones ni genocidas”: Gustavo Bolívar

Más de un mes cumple el paro nacional en Colombia que ha estado lleno tanto de manifestaciones pacíficas como de enfrentamientos entre algunos protestantes y miembros de la fuerza pública.

Asimismo, en las protestas también se han evidenciado cómo civiles armados disparan contra algunos manifestantes.

A propósito, uno de los hechos que más controversia generó fue el que se presentó en Cali en donde habitantes dispararon ante la mirada de miembros de la Policía.

La violencia en el país, tanto de manifestantes como de fuerza pública, ha generado rechazo de los distintos sectores políticos.

El senador Gustavo Bolívar ha sido uno de los líderes de opinión que más activo se ha mostrado en redes sociales, reprochando los abusos de la Policía contra los protestantes.

De igual forma, Bolívar mencionó a través de su cuenta de Twitter que una de las formas para cambiar el país es la educación.

“Un pueblo educado no elige ladrones ni genocidas. Un pueblo educado no se deja esclavizar”, fue parte de su mensaje.

#EstoSeResuelveCon Educación. Educación. Educación.



Un pueblo educado no destruye la naturaleza.