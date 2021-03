Video: Así quedó Pirry luego de que lo picaran varias abejas en la cara

El periodista Guillermo Arturo Prieto, mejor conocido como Pirry, es uno de los famosos más controversiales en las redes sociales por sus comentarios sin filtro y sus documentales informativos.

Esta vez, Pirry llamó la atención de sus seguidores en Instagram luego de compartir varias imágenes y videos en los que mostró cómo quedó su cara tras subir la ‘Serranía del Peligro’, ubicada en Boyacá.

“Qué horror. Me picaron las abejas en la serranía del peligro. Parezco sacado una película de miedo”, escribió en su red social.

De inmediato sus seguidores se alarmaron por su estado de salud, pues Pirry escribió que evitó sufrir un shock anafiláctico.

“¿Adivinen qué me tocó hacer para no sufrir un shock anafiláctico y que se me cerrara la garganta?”, comentó.