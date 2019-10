[Video] Candidata al Concejo Elizabeth Loaiza se tatuó el logo de su partido en la pelvis

La candidata al Concejo, Elizabeth Loaiza, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se ve en una diminuta ropa interior mostrando su nuevo tatuaje.

Sin embargo, no es un tatuaje común y corriente sino que Loaiza decidió tatuarse el logo del partido por el que se lanzó al Concejo de Bogotá.

“Ha significado tanto para mi esta campaña que he decidido tatuarme el logo de mi partido: Colombia Renaciente!!!. El Logo de la palomita de la Paz” escribió Loaiza en la foto.

Desde que se lanzó al Concejo, Loaiza ha estado en la boca de los usuarios y las redes sociales, sin embargo, a pesar de las criticas ella tiene claro su objetivo. Sobre la motivación que tuvo la colombiana para lanzarse al Concejo expresó en entrevista con La W que: “Nadie me convenció, fue mi iniciativa, me gustan muchos los temas sociales, desde pequeña me inculcaron el ayudar a los demás, viene de generación en generación.”

Hace poco también debatió en La W junto Hugo Ospina la necesidad de mejorar las condiciones de los taxistas y aseguró que estos conductores "están trabajando como esclavos para empresas".