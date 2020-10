[Video] ‘La abuela rapera’ de Transmilenio que se hace viral en redes sociales

A través de redes sociales, se hizo viral un video de una talentosa mujer de la tercera edad que decidió utilizar su voz como instrumento para sostenerse económicamente.

Aunque no se conoce mucha información de la mujer que interpreta las rimas, algunos usuarios de las redes sociales aseguran que se trata de una ciudadana venezolana.

El video que dura menos de 2 minutos revela el talento que tiene la mujer para la improvisación.

“Yo no soy una cualquiera, no soy bandolera ni pistolera, tampoco soy estudiante. Yo soy es rapera, una humilde abuelita rapera. Yo me vine a Bogotá pa’ salir de esta peladera”, canta la señora en el trasporte público de la ciudad.