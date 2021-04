Willy García, intérprete de Gotas de Lluvia, opinó sobre versión en piano de Goyo

Willy García, cantante caleño que ha sido nominado al Grammy Anglo y a dos premios Billboard, lanzó una nueva canción en colaboración con el "El Caballero de la Salsa": "Lo veo y no lo creo", una composición que le canta al mal de amores y la superación relación tortuosa.

Este sencillo contó con toda la receptividad de Santa Rosa que aceptó cantar con García por primera vez, pese a que fueron compañeros de tarima en múltiples ocasiones. "Esta canción hace parte de un sueño, una colaboración que nos pedían los salseros, pero no se había dado porque nunca me atreví a decirle al maestro: ¿Usted quiere grabar conmigo?", comentó García.

Esta colaboración se grabó de forma presencial en enero de 2021 en la meca de la salsa, San Juan de Puerto Rico. Sobre este viaje, el caleño afirmó que volvió a su juventud, donde escuchó a sus artistas favoritos como Andy Montañéz, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, etc.

Pese a que el pasado 2020 fue una oportunidad para componer, el intérprete extraña ver a sus seguidores de forma presencial en sus conciertos. "Cuando no tienes público te sientes solo, desprotegido. Y aunque tengamos conciertos virtual, definitivamente no es lo mismo. La magia no está completa. Cuando vuelva a cantar en público, naceré de nuevo".

Por otra parte, cuestionado por su opinión sobre el cover de la vocalista de Chocquibtown, Goyo, de la canción que lo catapultó en la escena musical, "Gotas de lluvia", aseguró que se siente encantado, no escatimó en flores para resaltar el talento de la intérprete y afirmó que "esta es la única forma que la música no pare, que todo el mundo haga sus versiones. Eso me pone muy contento".