Yina Calderón reveló llorando que le bloquearon otra vez la cuenta de Instagram

La influenciadora colombiana Yina Calderón compartió videos en las historias del Instagram de su empresa porque le inhabilitaron la nueva cuenta que había creado y donde tenía más de 1.5 millones de seguidores.

Esta es la segunda vez que le bloquean una cuenta de Instagram; la primera fue en la que tenía más de 3 millones de seguidores.

Entre lágrimas, la mujer mencionó que no le dieron motivos por los que bloquearon su otra cuenta y que nadie le responde.

“Perdón que utilice la cuenta de mi empresa, pero tengo muchísima rabia porque me inactivaron nuevamente mi cuenta de Instagram. No me dieron un motivo, ya me habían desactivado mi cuenta de 3.5 millones, nadie puede ayudarme, nadie dice nada, no me dan motivos”, dijo.

“En el grupo de trabajo se nos hace super raro, hay alguien detrás porque no hay un motivo. Cancelé las ‘putifiestas’, subo contenidos como cualquier otro y no sé qué está pasando, pero ya es injusto, de verdad”, agregó.

En otra de sus historias, Yina se mostró recostada asegurando que está “muy mal” por la tristeza que le generó el bloqueo de su nueva cuenta.

“Está mi familia en la sala porque vinieron a acompañarme, estoy muy mal. Voy a retirarme por un tiempo, no voy a luchar más contra la corriente”, comentó.