“Yo fui cordial con ella”: Carla Giraldo sobre su relación con Liss Pereira

En entrevista con la youtuber ‘Diva Rebeca’, la actriz colombiana Carla Giraldo habló de diferentes ámbitos de su vida, pero le dieron prioridad a su participación en el reality MasterChef Celebrity, programa que generó opiniones divididas.

A propósito, uno de los primeros temas que trataron fue la relación que tenía ella con la comediante Liss Pereira, con quien tuvo varios roces en las emisiones del programa. Sin embargo, aclaró que durante el rodaje fueron cordiales.

“Yo siempre fui cordial con ella. Siempre me halagaba, me trataba bien en el camerino. No era de compartir con nadie”, dijo.

“Yo la veo a ella y digo: qué bueno ponerle un pepino en la boca. Yo podría ser como dicen todos, una víbora, una mala persona y lo que quieran, porque la gente que me conoce sabe cómo soy”, agregó.

Asimismo, aclaró que no se retracta de lo que dijo en el programa, pues era un reality y “nos llevan a los extremos”.

“Eso no significa que no dijera lo que pensaba en ese momento. Yo no me retracto de mis palabras jamás, era la calentura del juego. No me arrepiento de ir a MasterChef, respeto el formato”, indicó.