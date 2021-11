“No soy un político tradicional”: Óscar Iván Zuluaga

Tras ganar la candidatura presidencial del Centro Democrático, el exministro Óscar Iván Zuluaga destacó que fue una competencia “sana y fraterna”, y les pidió a los salientes precandidatos acompañarlo en su carrera.

Igualmente, invitó a todos los alcaldes del país, independientemente de su partido político, a que le envíen los proyectos más urgentes para construir un plan de desarrollo que responda a los problemas más grandes de los ciudadanos.

“Hay algo que quizá no sepan de mí. No soy un político tradicional, soy un empresario y he dedicado mi vida a generar empleos de calidad. Cuando fui ministro de Hacienda jamás tuve un escándalo por el manejo de los fondos públicos. Pondré esa experiencia pública y empresarial exitosa al servicio del país para darle solución a los graves problemas que tenemos”, dijo.

También le agradeció al expresidente Álvaro Uribe y expresó su dolor por la situación judicial que está enfrentando, sobre lo cual advirtió que “ha sido sometido a una arbitrariedad judicial mientras que delincuentes de lesa humanidad caminan orondos por los pasillos del Congreso”.

“Estamos frente a una elección de coaliciones. Vemos una coalición de izquierda populista con un discurso contra la libertad, contra el libre mercado y contra la Fuerza Pública que busca imponer un modelo que ya fracasó en Cuba, Venezuela, Argentina y Nicaragua, y que ya está fracasando en Perú”, mencionó.

También habló de la Coalición de la Esperanza y dijo que aunque tiene un discurso más moderado “tiene valores que no comparten y una ambigüedad en temas críticos para el país”.

“Por otro lado hay un equipo de personas con experiencia y nuevas ideas. Con ellas tenemos gran afinidad y amistad con algunos de ellos. Nos une la experiencia en el servicio público pero, más importante aún, nos une el amor por Colombia y la urgencia de construir un país más justo y con más oportunidades, pero para todos. No creo en conformar una coalición en contra de nadie sino a favor de todos”, concluyó.