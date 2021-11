‘Master en parranda’, el álbum para recordar los éxitos del Tropipop

El cantante Carlos Vives habló en W Radio sobre el álbum ‘Master en Parranda’ que lanzó con su sello discográfico Gaira Musica Local y en el que recopila los éxitos del Tropipop, el género musical que conquistó a los jóvenes a comienzos de los 2000, y los regrabó, mezclándolos con música urbana y sonidos actuales.

“Decidimos hacer esta renovación de los clásicos de ellos, cuando empezaron a aparecer, e invitamos a todos los que hicieron parte de ese movimiento”, contó Vives, resaltando que faltaron algunos exponentes como Mauricio y Palo de Agua, pero que espera tenerlo para una eventual segunda edición.

También resaltó que gracias al Tropipop y lo que se ha construido en la música colombiana ha servido para que las nuevas generaciones lleven estos sonidos a otro nivel; preponderó nombres como Sebastián Yatra y Camilo.

Gusi también habló sobre este álbum y su participación: “Para mí ha sido un reencuentro con música que no ha dejado de sonar en mis conciertos y fue un reencuentro que me llenó de mucha nostalgia, volver las a producir y encontrarme con viejos compañeros como Jerau, quien fue el primero que me abrió las puertas en su escenario para mostrar esa primera canción que tenía que fue ‘La Mandarina’”.

Gusi añadió que el Tropipop no ha muerto, simplemente ha ido evolucionando y, aprovechando el tema, le preguntaron a Carlos Vives si él creía que Julio Sánchez Cristo, director de W Radio Colombia, era el responsable de que este género no logrará su total consolidación a nivel internacional y respondió: “No creo que Julio sea el culpable, no creo que la música haya deja de sonar. Yo creo que el sonido se reinventa y había gene que quería hacer otra cosa”.