Agreden al Secretario de Seguridad de Cali durante manifestaciones de la minga

Cuando brindaba acompañamiento a la movilización de la minga indígena en Cali, el secretario de Seguridad y Justicia del Distrito, Carlos Soler, fue agredido por personas, ajenas a la manifestación. En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que una persona golpea su rostro, mientras que otra le propina una patada.

“Son solo 10 jóvenes que querían infiltrar la y penetrar la minga. No pasaron de gritar cosas, pero hay que entender que son jóvenes que no están en los procesos de acuerdos, simplemente no les interesa participar porque están bajo situaciones de drogadicción muy fuerte”, señaló Soler.

El funcionario debió retirarse del lugar escoltado por hombres de la Policía que evitaron un altercado mayor.

Pese a la situación, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) entregan un parte de tranquilidad en las primeras horas de la jornada.

En la movilización de la minga indígena participan alrededor de cinco mil personas, incluidos algunos jóvenes que acompañan a las comunidades indígenas del Cauca.