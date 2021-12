Destituyen a Capitán que usó carro decomisado para diligencias personales

El pasado 24 de octubre del 2021 se conoció una denuncia en el municipio de La Plata (Huila) por una mujer que señaló que un oficial de policía estaba usando su vehículo, el cual había sido inmovilizado por diversas infracciones, como si fuera el carro del uniformado.

Los hechos quedaron registrados en video, pues la afectada mostró que efectivamente se trataba de su vehículo: “Estoy afuera de un restaurante y veo mi carro, el que me inmovilizaron. ¿Dónde lo tienen? (...) ¡Miren mi carro donde me lo tienen!, me lo inmovilizó la Policía y lo tienen de uso personal, entonces yo quiero, que ellos me expliquen, ¿por qué este carro está aquí afuera?”.

El video se hizo viral en aquel momento y la Policía señaló que iba a tomar ‘cartas en el asunto’ y hacer las respectivas investigaciones. La institución se pronunció al respecto y señaló que el Capitán Gerson Ruíz, quien utilizó el vehículo inmovilizado, fue destituido.

“De forma inmediata la Inspección General a través de la oficina de control disciplinario del departamento de Policía Huila, aperturó la respectiva investigación bajo los preceptos del debido proceso, determinando de manera eficaz para el día 20 de diciembre se profirió fallo de responsabilidad aplicando el correctivo disciplinario de Destitución e Inhabilidad General por 10 años en primera instancia, la cual fue recurrida por el uniformado”, señaló la Policía en un comunicado.

Las autoridades también aseguraron que “se iniciaron la respectiva investigación penal militar en contra del alto oficial para determinar si incurrió en los delitos de prevaricato por uso y abuso de autoridad”.