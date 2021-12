Duque tras versiones de ‘Otoniel’: “Que no se las venga a dar de lucido, que él sabe cómo lo capturaron”

El presidente Iván Duque envió un duro mensaje a alias 'Otoniel', quien aseguró que no fue capturado. Foto: Colprensa

Desde Cali, el presidente Iván Duque se refirió a las versiones que entregó el jefe del Clan del Golfo, Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’ en su segunda versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz y aseguró que él muy bien sabe bajo qué condiciones fue capturado.

“Lo primero que yo quiero decir es qué va a decir esa sabandija cuando ya esté en un calabozo en una cárcel en Estados Unidos y un criminal que fue capturado, que mató policías, que secuestró gente y que lo veníamos cazando hacía mucho tiempo y no solamente a él sino a todos sus secuaces que fueron capturados o fueron dados de baja y han sido extraditados, entonces que no venga ahora a dárselas de lúcido semejante criminal que él sabe cómo lo capturaron, él sabe hasta dónde le llevó la inteligencia y le demostramos que contra el Estado no se puede”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado finalizó diciendo que, “así que le queda notificado a esa sabandija y criminal que cuando vaya al calabozo, a la cárcel en Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo”.

Cabe destacar que el ministro de Defensa, Diego Molano, también desmintió a ‘Otoniel’, al asegurar que el hombre fue capturado en medio de la operación ‘Osiris’, la cual contó con más de 500 hombres en un trabajo coordinado con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.