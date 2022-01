Pico y placa los festivos en Bogotá: así funcionará la medida que arranca este 10 de enero

Bogotá

Si usted tiene entre sus planes de festivo entrar o salir de viaje debe estar muy atento a los múltiples cambios en la medida de pico y placa que anunció el distrito frente a una ampliación de horario de la restricción para vehículos particulares y la extensión al último día de los puentes festivos en los retornos a Bogotá, modificaciones que podrían significar sanciones en caso de no conocerlas.

Desde el 10 de enero de 2022, se debe tener en cuenta que las personas que ingresen o pasen por Bogotá el último día de los puentes festivos en vehículo particular estarán dentro de la medida de pico y placa regional, que aplicará en los nueve corredores de ingreso a la ciudad (Autopista norte, Autopista sur, Avenida Centenario (calle 13), Avenida calle 80, Avenida carrera 7, Avenida Boyacá vía al Llano, Vía Suba Cota, Via a la Calera y Via Choachí).

Esto indica que desde la madrugada hasta el mediodía no habrá ningún tipo de restricción para llegar a la capital. Desde las 12:00 p.m. hasta las 4 de la tarde podrán ingresar únicamente los vehículos con placas pares (0-2-4-6-8).

Asimismo, la Alcaldía de Bogotá ha indicado que desde las 4:00 de la tarde y hasta las 8:00 de la noche se permitirá el ingreso solamente a vehículos con placas impares. (1-3-5-7-9).

Por su parte, el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, indicó que “se calcula una cifra superior a 300 mil vehículos. La recomendación es iniciar el regreso el domingo 9 de enero para evitar la congestión”. “Está prohibido estacionar en vías nacionales y departamentales, eviten multas”.