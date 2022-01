Consejo de Estado definirá el pulso para la entrega de bienes de las Farc

El próximo 4 de marzo el Consejo de Estado realizará la audiencia inicial para definir el futuro de los bienes de las Farc, cuyo plazo de entrega era el pasado 31 de diciembre, límite que no se cumplió por diferencias entre el Gobierno y los líderes de la extinta guerrilla, cuyo vocero, Pastor Alape, presentó una acción de tutela para que se defina cómo se realizará la entrega, pues según Alape, a través de un decreto que emitió en agosto de 2017, les cambió las reglas de juego y estipula que el deber de custodiar los bienes hasta que la entrega se hiciera realidad era de las antiguas Farc. (no sólo entregan, sino que también los cuidan).

Según Farc, su responsabilidad llegaba hasta entregar la información de los bienes para que el Gobierno los recuperara y garantizará su custodia. Detrás de eso hay dos argumentos: primero, el Estado tiene con qué hacer eso y segundo, sin armas ellos son particulares que no tienen cómo defender las cosas en caso de que alguien quiera quedárselos, como ya ha sucedido.

El Gobierno también argumenta que dichos bienes no pertenecían a las Farc y por eso no los reciben, los ex guerrilleros aseguran que dichos bienes eran producto del conflicto armado y no estaban saneados, por lo que el proceso de saneamiento debe estar en cabeza del Estado. Luego de tres años y cuatro meses desde que se presentó el inventario, lo único que ha sido entregado en su totalidad son los dólares.

En el inventario están contemplados 722 bienes inmuebles, $12.000 millones en efectivo, USD 450.000, alrededor de 440.000 gramos de oro, 24.000 semovientes o cabezas de ganado, 50.000 elementos que corresponden a muebles y enseres, además de vehículos y joyas. En suma, todo lo que obtuvo la guerrilla durante el conflicto en el que se alzó en armas contra el Estado.