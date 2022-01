“Óscar Iván Zuluaga por nada del mundo le gana a Petro”: Exmiembro de los Jóvenes Cabal

Iván Rey, joven activista político recordado por su aparición en el video viral de los Jóvenes Cabal, dio una entrevista por YouTube en la que habló de diferentes temas como sus ideologías, su apoyo a María Fernanda Cabal y lo que piensa ahora que el Centro Democrático ha escogido a Óscar Iván Zuluaga como el candidato presidencial del partido.

“Yo cogí mi carnet de militancia de partido y lo destruí, me dio mucha rabia”, señaló Rey que esa fue su reacción una vez conoció la elección y agregó que siempre tuvo desconfianza del método por encuestas, pues considera que es un procedimiento fácil de vulnerar para hacer trampa.

“Además pusieron al peor candidato posible, yo creo que Alirio (Barrera), Paloma (Valencia) o Rafael (Nieto) le ganaban a Petro, (María Fernanda) Cabal destruía a Petro, pero Óscar Iván por nada del mundo le va a ganar a Petro; él está de siesta, él no motiva, no hace nada, mi reacción fue rabia y tristeza que Uribe ahora sea petrista y esté ayudando tanto a Petro”, apuntó Rey.

Además, se refirió a lo que piensa de Zuluaga políticamente hablando: “Óscar Iván Zuluaga es una persona que habla de todo, él es un político tal cual, dice muchas cosas y no tiene mucho sentido. Es muy fácil decir yo voy a bajar los impuestos, pero si no se tiene una propuesta sólida no es concreto. Yo lo veo alineado con Álvaro Uribe, como un social demócrata. Este man es un Álvaro Uribe más calmado”.

Iván Rey también señaló que sigue firme con las ideas que plantea la congresista del Centro Democrático, pero ya no pertenece al grupo de los Jóvenes Cabal; ahora está apoyando a Miguel Polo Polo en sus aspiraciones de llegar a la Cámara de Representantes.