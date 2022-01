“Para mí Uribe es de izquierda”, dice un exintegrante del movimiento Jóvenes Cabal

Luego que el Centro Democrático eligiera a Óscar Iván Zuluaga como el candidato del centro Democrático, se comenzó a viralizar la duda de que sería el futuro de los Jóvenes Cabal, un grupo de chicos que apoyaba a la entonces precandidata María Fernanda Cabal; pues uno de ellos apareció en un video en YouTube contando su presente en la política.

Se trata de Iván Rey, el joven que apareció apoyando el porte de armas en el famoso video de los Jóvenes Cabal, quien habló de cómo empezó su gusto por la política y cómo se dio la grabación del clip que logró ser tendencia a nivel nacional.

“En el colegio todos los profesores eran de izquierda así que me gustaba llevarles la contraria”, comentó Rey diciendo que así comenzó su interés por indagar acerca de la política de derecha y se consideró conservador en un principio hasta que comenzó a entender la política de Donald Trump en Estados Unidos, a quien considera su “corriente política”.

De ahí pasó a ser libertario y gracias a influenciadores de derecha en Argentina y a Miguel Polo Polo, el reconocido creador de contenido que ha apoyado a Álvaro Uribe y en especial a María Fernanda Cabal, que se interesó por la política colombiana.

“Yo antes no estaba metido en política colombiana, no me gustaba, para mí en Colombia hay una falsa derecha que es Uribe, para mí Uribe es de izquierda, es un socialdemócrata, para mi Uribe es la trampa de la derecha, fue hasta ver a María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, gente bien de derecha, que decidí entrar a este ámbito”, aseveró Iván Rey.

Luego de contar su historia del interés por la política en Colombia, el Joven Cabal habló de cómo nació el famoso video que tantas reacciones generó: “En un foro de precandidatos del Centro Democrático en Santa Marta, nos fueron preguntando si éramos jóvenes Cabal e, inicialmente, grabamos ese video era solo para el Centro Democrático, para ganar la consulta interna, convencer a los integrantes del partido... Cuando de la nada, entre en WhatsApp y vi que Daniel Samper estaba reaccionando al video y ya éramos tendencia nacional, así que le agradecí a Miguel Polo Polo ya Daniel Samper por hacernos viral, de no ser por él ese video nunca despega”.

Además, agregó que cada uno de los jóvenes que apareció en el video dio una de las propuestas de María Fernanda Cabal con la que más se sentían identificados, por eso él eligió el porte legal de armas, pues, de acuerdo a sus convicciones, si todos tuvieran armas, el bandido lo pensaría dos veces antes de meterse con alguien.

Iván Rey aseguró en la entrevista que ya no pertenece al grupo de Jóvenes Cabal, aunque sigue respaldando las ideas de la congresista del Centro Democrático.