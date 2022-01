Piden a Claudia López “no mentir” y menos “show” tras asegurar que se recuperó el Portal Américas

Bogotá

Las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, han generado indignación y rechazo en algún sector de la comunidad aledaña al Portal de las Américas en el occidente de Bogotá. López había asegurado que el Portal “está totalmente recuperado.”

Según Mercedes Díaz, la situación no es diferente a la de hace 10 meses. “Soportando ese vandalismo, aquí las protestas son de días, la alcaldesa miente cuando dice eso. Sí ella ha venido a la localidad, pero la alcaldesa local parece que la está engañando mostrando las zonas que están más bonitas, pero ni la alcaldesa mayor ni la local han recorrido todo.”

Además, agregó Mercedes que “los semáforos siguen destruidos, los andenes alrededor de nuestros conjuntos también, en el Parque Mundo Aventura no se ha recuperado nada, tenemos miedo porque la alcaldesa no ha dicho qué va a hacer para contrarrestar las protestas del 28 de enero.”

Por su parte, Milton Díaz dijo que le parece una “falta de respeto de la señora alcaldesa, las declaraciones dejan mucho que pensar y calientan más los ánimos en el territorio. No podemos negar que se han hecho intervenciones y actos, pero no pueden decir que todo está bien, cuando falta mucho por mejorar, cuando tenemos problemáticas muy fuertes, cuando tenemos zozobra de llegar cada 28 de cada mes.”

“Ya es hora de que la alcaldesa se dé cuenta, hemos tenido reuniones y no se olvide de eso, no es quedar bien con la cuidad y con el resto del país, es también saber y sentir la sensación que tenemos nosotros de vivir aquí, por eso me parece una falta de respeto esas declaraciones de la alcaldesa y le pedimos no mienta, no más show .”

Por último, Gloria Ferro, añadió que “esto es increíble, nos sentimos cada vez más engañados y burlados, ya la otra semana llega 28 de enero, seguramente habrá protestas y caos, los vecinos somos los que tenemos que pagar, por eso no estamos de acuerdo con estas mentiras de la alcaldesa.”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró un consejo de seguridad en la localidad de Kennedy, allí aseguró que todos los delitos han disminuido. Incluso, señaló que el Portal de Las Américas, escenario de fuertes y constantes enfrentamientos, “está totalmente recuperado”.

“Toda la gente en Kennedy es buena, todos los vecinos son buenos, no vamos a dejar que la politiquería cause divisiones innecesarias entre la comunidad, todo por propósito electoral de oportunistas, todos queremos convivencia e inversión social trabajando juntos. Vamos muy bien, hemos incrementado en 167 policías la presencia en Kennedy.”

“Nuestro Portal de las Américas está totalmente recuperado. El vandalismo, la criminalidad, pretendió dejar sin transporte público a Kennedy, no lo permitimos y no lo vamos a permitir. Siempre habrá respeto y soluciones a la legitima protesta social, pero sin violencia, sin vandalismo; el portal de Kennedy está recuperado, funcionando”, dijo López.