J Balvin no tendrá que retractarse por canción ‘Perra’: Consejo de Estado niega tutela

El Consejo de Estado rechazó este viernes por improcedente la tutela que presentó Leonardo Santo Petro Llorente por el contenido de la canción y el video de ‘Perra’, del artista urbano J Balvin.

Llorente impuso la tutela por la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, al buen nombre, a la dignidad y a la honra de las mujeres que consideró vulnerados por la canción y el video del artista paisa.

Para Petro Llorente, la canción vulneraba los derechos fundamentales anteriormente nombrados, ya que contiene “palabras abiertamente humillantes, sexistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la mujer”.

No obstante, según el Consejo de Estado, Llorente no “acreditó, manifestó o probó ser representante de un consejo mayor de las comunidades afrodescendientes, no declaró ser o considerarse mujer, y tampoco explicó su interés legítimo particular y directo con el amparo deprecado en favor de estas”.

Cabe destacar que el 17 de octubre de 2021, J Balvin bajó el video de la canción ‘Perra’ de YouTube por las fuertes críticas que recibió y el 24 de octubre publicó un video a través de sus redes sociales pidiendo excusas. “Primero quiero ofrecerles mis disculpas con todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente con las mujeres y con la comunidad negra”.

Con esta decisión, J Balvin no tendrá que retractarse ni pedir perdón a las comunidades afrodescendientes por la canción elaborada con la rapera de República Dominicana Tokischa.