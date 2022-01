“Para mí, la dejaron morir”: el testimonio del hermano de la mujer que falleció tras una cirugía plástica

Arelys Cabeza, de 38 años de edad, era una ingeniera industrial quien el pasado jueves se sometió a tres cirugías estéticas en la clínica estética doctor Yesid Martínez y falleció el viernes en la madrugada tras complicaciones después del procedimiento y no tener conocimientos en reanimación ni equipo médico para atender la emergencia.

Daniel Cabeza, hermano de la víctima, habló en W Radio sobre este caso y señaló: “Estamos muy desconcertados de que no tengan equipo médico en una cirugía riesgosa y tener que llamar una ambulancia como si fuera un lugar común y corriente cuando ellos deberían tener todo preparado. Cuando empezó a mostrar señales de peligro no reaccionaron, dejaron reanimar a alguien sin conocimiento, en fin, me parece que el dictamen de Medicina Legal es adicional porque, para mí, la dejaron morir”.

El familiar de Arelys señaló que la persona que intentó reanimarla fue el amigo que la acompañaba, quien es comerciante sin ningún tipo de conocimiento al respecto, y que el cirujano permitió que él procediera, pues en la sala de cirugía solo estaban el doctor y el acompañante de la víctima, y el especialista no tenía idea del tema.

“Llegó la ambulancia como a los 3 minutos y al ver que el amigo de ella le estaba haciendo la reanimación, imaginaron que él hacia parte del equipo médico y comenzaron a ayudarlo, dándole instrucciones. Pasaron los 53 minutos legales de reanimación hasta que oficializaron su muerte”, añadió.

Daniel Cabeza añadió lo siguiente: “A ella la querían mandar a la casa porque decían que estaba bien, antecito de ella, hubo una cirugía y la mujer se levantó como a las dos horas mostrando mejoría. El amigo fue el que dijo que no la mandaran todavía porque la veía mal”.