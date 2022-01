Esposa de un concejal de Bogotá fue herida con un cuchillo en un asalto en Transmilenio

Bogotá

La inseguridad no discrimina en Bogotá, esta vez la víctima fue la esposa del concejal de Bogotá por el Centro Democrático Javier Ospina, Gloria Osorio, quien habría sido herida durante un atraco en Transmilenio y, según su denuncia, nunca vio un policía que pudiera ayudar a evitar el robo.

En un video que subió el funcionario distrital, la mujer habló de lo ocurrido: “Soy usuaria habitual de Transmilenio… En la estación Calle 57 se subieron unos tipos a asaltar a los pasajeros, fui herida por uno de esos hombres y gracias a la solidaridad de la gente puedo estar contando esta historia, porque ellos me defendieron. El conductor no hizo nada a pesar de que las personas gritaban y alertaban lo ocurrido, solo se detuvo en la Calle 85 donde dos pasajeros me sacaron de la estación y no había presencia ni de funcionarios del sistema de Transporte ni de la policía”.

“Estamos en una inseguridad absoluta y no podemos seguir viviendo con miedo en Bogotá”, concluyó la mujer en su relato.

El concejal Ospina dijo que justo el día en que hirieron a su esposa, estaba haciendo una intervención en el Concejo, haciendo un control político de oposición a la alcaldesa Claudia López precisamente por el tema de la seguridad en Bogotá.

“Hoy se lo dijimos al secretario de Seguridad y se lo reiteramos a la alcaldesa de Bogotá; los bogotanos no merecemos vivir con miedo en nuestra ciudad”, concluyó el funcionario.

A raíz de esta denuncia, la Personería de Bogotá ordenó de oficio indagación preliminar contra Transmilenio para determinar si esta empresa de transporte dispone de los protocolos debidos y sí se incurrió en omisión en su aplicación.