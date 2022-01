“La afición no se toca”: El indirectazo de ‘El Pibe’ Valderrama a James Rodríguez

Luego de la derrota de la Selección Colombia 0-1 ante Perú que tiene a la ‘tricolor’ en una difícil situación para clasificarse al Mundial de Qatar 2022, muchas han sido las reacciones no solo por el resultado, sino por el momento que se vivió al término del partido cuando la tribuna silbó al equipo, a James Rodríguez no le gustó y les contestó.

Uno de lo que se pronunció fue Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, uno de los jugadores más recordados en Latinoamérica por ser el capitán de la Selección Colombia en los años 90′s cuando la ‘tricolor’ empezó a ser importante y se clasificó a tres mundiales de manera consecutiva.

El ‘Pibe’ hizo el análisis del partido y para él, Colombia jugó mal y por eso perdió el partido: “Era un partido definitivo porque el que ganaba hacía 20 puntos. Nosotros jugamos mal y cuando uno juega mal pierde, no podemos engañarnos”.

“No faltó nadie, vinieron todos, Juanfer no pudo venir porque estaba lesionado, de resto estaban todos los grandes… Se puso la cosa dura porque ya no dependemos de nosotros, hay que ganarle a Argentina, no es imposible, estamos en el suelo y hay que levantarse”, señaló el exjugador.

En medio del análisis del partido, el ‘Pibe’ le mandó un indirectazo a James Rodríguez por haberle dicho a la afición que no lo silbaran: “Cuando uno juega mal lo silban, los aplausos toca ganárselos y los silbidos también se los gana uno. La afición no se toca porque cuando uno juega bien, la afición aplaude, pero cuando se juega mal, la afición silba”.

El martes 1 de febrero Colombia visitará a Argentina en lo que puede ser prácticamente la última oportunidad de tener viva la ilusión de ir al Mundial de Qatar; los dirigidos por Reinaldo Rueda deben ganar los 3 partidos restantes de la eliminatoria y esperar que se den los resultados en los juegos que disputan Perú y Uruguay, quienes están cuarto y quinto en la tabla de clasificación.