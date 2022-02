“Le diré a mis nietos que Duran Duran era un grupo que hacía música increíble como The Beatles”: Simon Le Bon

En W Radio estuvo el vocalista de la banda de rock Duran Duran, Simon Le Bon, quien habló un buen rato acerca de su trayectoria artística, su vida personal y su nominación al Hall de la Fama del Rock & Roll 2022.

El músico dijo estar feliz con esta nominación, aunque pensó que esto nunca iba a llegar, pues Duran Duran es un grupo de los años 70 que tuvo su mayor esplendor en los 80 y el llamado llegó casi 40 años después.

“Estaba pensando que casi no me invitan a este club porque si es cierto que les tomo tiempo nominarnos. Duran Duran se formó en los 70 y ya estaba preocupado porque no llegaba esta nominación”, dijo Le Bon.

Además, señaló que de su vida artística solo le contaría a sus nietos lo que hizo musicalmente hablando: “Yo le diría a mis nietos que Duran Duran es un grupo magnífico de los 80, que hacía música increíble como The Beatles y eso todo lo que deben saber”.

Sobre la música de Duran Duran, Simon Le Bon dijo que lo especial que tenían es que nunca los pudieron encasillar en un solo género, pues ellos trabajaban siempre pensando en hacer cosas nuevas, experimentar con diferentes sonidos.

“Siempre trataron de encajarnos, de ponernos una etiqueta, pero la música de Duran Duran es algo especial, es diferente a todo y es algo maravilloso porque en un mundo dividido por la codicia, por la política, hay algo increíble de la música y es que nos une, y eso es Duran Duran”, dijo el cantante.

Por último, mencionó lo que significa para él y el grupo David Bowie: “No conozco un fan más grande de David Bowie más grande que yo, es el artista que más admiramos en Duran Duran, trabajamos y nos fuimos de gira con él y yo creo que la banda no existiría si no fuera por la influencia de David Bowie”.