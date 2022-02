Farruko interrumpió su concierto para hablar de su “encuentro con Dios” y criticar su canción ‘Pepas’

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 17: Farruko performs onstage during The Latin Recording Academy's 2021 Person of the Year Gala honoring Ruben Blades at Michelob ULTRA Arena on November 17, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy) / John Parra

El reguetonero Farruko fue tendencia el fin de semana por lo ocurrido en su concierto en el FTX Arena de Miami cuando decidió sincerarse con su público y le contó sobre su encuentro con Dios y, además, criticó su canción ‘Pepas’, que fue uno de los éxitos del 2021.

“He logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente, tuve la canción número 1 el año pasado gracias a Dios y le llevé muchas alegrías a ustedes, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, me sentía vacío, yo siendo el mismo número 1 teniendo los mejores carros, teniendo todo, no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me quiso así como yo era y hoy en día no sé cómo tener a mis hijos juntos a la vez”, comenzó Farruko su mensaje.

“No crea que Farruko se convirtió en el más religioso, es que tuvo un encuentro con papa Dios que lo hizo tocar el fondo, besar el piso y me dijo recuerda de dónde te saqué y lo que me pediste… hoy en día puedo decir que Dios está bregando en mi”, puntualizó el reguetonero puertorriqueño.

Sobre su canción ‘Pepas’ dijo: “Yo no sabía el mensaje que estaba diciendo, la invitación que le decía a la gente empepate, toma una pastilla para sentirte feliz, yo no me siento orgullosos de eso, sabrá a Dios a cuántos de sus hijos les hice daño”.

Su confesión por supuesto que generó todo tipo de reacciones, entre ellas, algunas negativas de parte de su fanaticada que lo criticó porque le dijeron que ellos habían ido a escuchar las canciones de Farruko, no la prédica de Carlos, y que transformó su show en una misa.

El cantante contestó a estas críticas diciéndoles que él ahorita se encuentra en un proceso de transformación, que ‘Farru’ se retiró y el que está es Carlos, y le comunicó a los fans que no tiene problema con devolverles el dinero si no lo quieren ir a escuchar.

Por otro lado, recibió mucho apoyo de sus colegas tanto del género urbano como de otros ritmos musicales; entre los artistas destacados están Chocquibtown, Olga Tañon, De la Guetto, Franco el Gorila, J Quiles, Kany García, Ozuna, entre otros.

Muchos recordaron con esta transformación de Farruko a otro ícono del reguetón, a Hector ‘El Father’, reconocido por haber sido de los pioneros en la consolidación del género cuando formó parte del dúo ‘Héctor y Tito’ y luego en su carrera como solista. En un momento de su carrera anunció su cambio de religión y ahora es pastor evangélico que hace música cristiana.