Separan del cargo a profesor acusado de abusar de una menor en Bogotá

Bogotá

Tras la denuncia de abuso a una menor dentro del Colegio Colsubsidio, ubicado en la localidad de Engativá, según la Alcaldía de Bogotá, se separó al docente acusado de cualquier actividad académica y se solicitó a la Fiscalía abrir una investigación formal contra el docente.

También se activó el código blanco con la Secretaría de Salud para atención prioritaria de la niña. “Se realizó el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar con el restablecimiento de derechos de la estudiante”, dijo la Secretaría de Educación.

En contexto Denuncian presunto caso de abuso contra una menor en colegio privado de Bogotá

“En este caso particular, tan pronto nos enteramos de la situación, se ha venido acompañando a la familia de la estudiante y al colegio privado desde la Dirección Local y la Unidad Móvil Especializada en prevención de violencias sexuales de la estrategia Respuesta Integral de Orientación Pedagógica (Rio - P). Por eso, llegaremos hasta la última instancia para que se pueda hacer justicia en este caso y nos encargaremos de acompañar a la estudiante víctima y a su familia.”

Cabe resaltar que la denuncia se conoció a través de redes sociales.

“En el Colegio Colsubsidio Ciudadela un profesor manoseó a una niña de tercero de primaria y el colegio manejando todo por debajo de cuerdas para cuidar al profesor y su buen nombre. Le tocó salir a la mamá de la niña y contar para proteger a los otros compañeros”, señala la denuncia que se hizo viral a través de Twitter.

En diálogo con W Radio, la madre de la menor dijo “estamos muy afectados porque no es un tema fácil, no es algo que uno asimile de primeras, mi mayor prioridad es proteger a mi hija y luchar para que todas las entidades del Estado hagan su trabajo con eficiencia, el colegio manifestó y ayudó en todo momento, pero no han podido agarrarlo. Ojalá pague por lo que hizo este personaje y sea capturado.”