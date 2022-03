Mujer denuncia haber sido acosada y golpeada en un CAI en Bogotá

Bogotá

W Radio conoció la denuncia de una mujer, identificada como Laura*, quien asegura haber sido víctima de abuso policial por parte de varios uniformados en el barrio de Villas de Granada en Bogotá, al interior de un CAI que queda ubicado en la zona. Según Laura*, ella fue acosada y la obligaron a quitarse la ropa por varias horas para estar esposada.

“En el día 28 de febrero me detuvieron en un establecimiento, luego de que pregunté si había botiquín y para comprar unas cosas. Se regó una pintura e intenté conciliar con las personas encargadas, (pero) la respuesta fue llamar a la policía y golpearme. Después llegó la Policía, me esposaron y me llevaron afuera e intenté mediar: les dije que se me habían caído las llaves y había sido golpeada. No me dieron respuesta y me subieron a la patrulla”, relata la denunciante.

Además, Laura* denuncia que, cuando llegó a la patrulla, un uniformado le dijo que “tenía que chupárselo” cuando llegaran a la estación.

Así es el relato: “Me encerraron en la patrulla como media hora, me llevaron al CAI empujándome, diciéndome cosas y maltratándome. Nunca me dijeron por qué se me había detenido. Una de las policías me llevó al baño y me dijo que necesitabas ir me quitara toda la ropa que necesitaba hacerme una requisa”.

Tras este hecho, la mujer denuncia que estuvo varias horas esposada a una pared: “Me tuvieron tres horas y uno de los policías se acercaba a veces con el ánimo de tocarme (...) después de cierto tiempo, me preguntaron números de familiares y llamaron a unas vecinas que fueron y hablaron. Me iban a soltar, pero nada, pero ya pasó el tiempo y me hicieron firmar un documento sin leer”.

Lo más grave de esta denuncia dice la mujer, que “eso la ofuscó más porque yo no quería firmar, alcance a escribir que yo no había leído nada, la policía mujer me llevó al calabozo y me empezó a golpear, me dio cachetadas, me mando contra las paredes y me entregaron mis cosas y no tenía el dinero que tenía para pagar servicios y otras cosas.”

Ante esta denuncia W Radio se comunicó insistentemente con la Policía Metropolitana de Bogotá, sin embargo, por ahora no se ha registrado una respuesta oficial por parte de las autoridades. Tras estos hechos la mujer señala tuvo que ir a un centro asistencial para verificar el estado en el que quedó tras los golpes que denuncia.