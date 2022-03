“Estamos escandalizados porque Miguel Polo Polo no nos representa”: excandidato a curul afro

Foto de referencia de las comunidades afro en Colombia. (Photo by Jan Sochor/Getty Images) / Jan Sochor

A propósito de la votación de Miguel Polo Polo, quien con 35.253, Miguel Polo Polo se quedaría con la curul de la Circunscripción Especial afro en la Cámara de Representantes. Sin embargo, desató polémica ante los reclamos de algunas comunidades por su llegada al Congreso.

Luis Ernesto Olave, excandidato a curul afro, indicó: “estamos escandalizados porque Miguel Polo Polo no nos representa”.

Justamente se refirió a las conexiones que tendría Miguel Polo Polo y que las comunidades afro denuncian. “Tenemos información que el representante que estaba por ADA desde que entró a la curul por Colombia Justa Libres se manifestó aliado de Centro Democrático y fue uno de los que incidió para el nombramiento de la señora Judith en el Ministerio de Interior”, indicó.

A propósito de la discusión con Miguel Polo Polo sobre lo que significa ser afro y si cualquiera puede considerarse así, Luis Ernesto Olave, excandidato a curul afro, explicó que no se trata solo de un reconocimiento.

“No es que cualquier persona diga que se reconoce, si no tienes los rasgos fenotípicos, no te lo dan y se debe demostrar ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio de Interior un arraigo a la cultura, no como asegura Miguel Polo Polo que cualquier persona dice que puede ser afro”.

Por su parte, Miguel Polo Polo indicó en Sigue La W que ha realizado trabajo social que expone en sus redes. “El tema afro, todos tenemos afro, para mí es importante mostrar que en Colombia todos son iguales, no debe haber distinción por razas, merecemos el mismo trato ante la ley”, dijo.