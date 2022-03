“Yo no me he robado un peso en una larga carrera política”: Álvaro Uribe

El Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, se encuentra en el ojo del huracán debido a los resultados de las elecciones legislativas del 13 de marzo, en las que el partido perdió 21 escaños para el Congreso de la República.

En entrevista con La W, el exsenador Uribe Vélez se refirió a la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la candidatura presidencial y los problemas que afronta el partido, según él, por su culpa.

“Yo he tenido una afectación a la reputación muy injusta, eso es un hecho, traté de hacer un aporte sin estovar al partido, durante 45 días recorrí calles de la Patria en un volanteo (…) el Gobierno tiene cosas buenas, pero hay cosas que faltan, temas muy sensibles que se han reclamado”, indicó Uribe.

Por otra parte, el expresidente habló sobre la posibilidad de retirarse de la política. Allí dejó claro que “yo no nací con la vanidad de ser presidente de la República (…) lo que yo no puedo hacer, mientras tenga energías, es quedarme quieto. Sigo en la batalla, me preocupa mucho el futuro”.

Enfatizó, además, en que el partido Centro Democrático “debe ayudar a facilitar para que en Colombia se construya una gran coalición democrática”.

Uribe también habló sobre Gustavo Petro, a quien señaló de pensar en “expropiaciones, en democratizaciones que son el reparto que anula la creación de riqueza, elimina la generación de rentas para resolver los problemas sociales”.

Y hablando sobre la transparencia, el exsenador especificó que durante su carrera política nunca se ha robado la plata del Estado. “Yo no me he robado un peso en una larga carrera política, además he manejado los recursos del Estado, además de transparencia con la austeridad”.

Para terminar, el expresidente resaltó el miedo que le da el “odio de clases” que Petro siembra. “Yo creo en la economía fraterna y no en el odio de clases de Gustavo Petro”.

Escuche la entrevista completa a continuación: