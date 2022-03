Exclusivo: ‘El Zarco’ a la JEP: “Estado y Fiscalía ocultan la verdad, son más de 14 víctimas”

Sigue La W revela en exclusiva la carta de dos páginas que Luis Jhon Castro Ramírez, conocido como ‘El Zarco’ y señalado de ser el eslabón perdido del tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’, le escribió con su puño y letra a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pidiéndole pista para romper su silencio y confesar su participación en el asesinato de civiles que fueron presentados como guerrilleros por parte de militares.

“Por medio de la presente, yo, Luis Jhon Castro Ramírez, manifiesto mi intención de someterme a esta jurisdicción. Pedir perdón a todos los familiares de las víctimas, aportando la verdad, reparación social y justicia, los hechos que enlutaron a Colombia en los años 2007 y 2008″, dice la carta que ya fue radicada ante la JEP.

En el documento, el ‘Zarco’ advierte que “desaparecieron” una declaración con su confesión ante la Fiscalía 23 de Cali por lo que le concedieron ser ‘testigo protegido’. También asegura que los nombres de militares y funcionarios de otras instancias del Estado no están en esa alteración de documentos, por lo que nunca fueron investigados ni capturados:

“Se conocerán ‘nombres de personas del Ejército y del Estado ¿Qué desaparecieron de la única declaración del año 2010 ante la Fiscalía 23 de Cali y otras personas con responsabilidad que no se han nombrado ni detenido por su responsabilidad directa?”, se lee en la carta de sometimiento ante la JEP.

El relato de ‘el zarco’ coincide con la publicación que hizo Sigue La W en 2021, sobre “la cruda confesión” sobre falsos positivos, en la que se reveló que Luis Jhon Castro Ramírez habría huido luego de que una asistente de la fiscal que llevaba su caso en Cali, familiar de un exagente del Estado, lo amenazara y supuestamente le dijera: “piérdase porque los militares están pagando millones para matarlo”, como se puede ver en esta publicación:

Luis Jhon Castro hace graves señalamientos advirtiendo que “el Estado colombiano y la Fiscalía ocultan la verdad detrás de una cortina de humo”, pues serían más de 14 las víctimas civiles asesinadas extrajudicialmente, de las que él es testigo y quiere contar la verdad, aunque el Estado Colombiano logró su deportación de España -donde fue capturado-, únicamente por estos 14 homicidios denominados ‘falsos positivos’.

Por esta razón advierte que no renuncia al “principio de Especialidad ante la Audiencia Nacional del Reino de España” lo que quiere decir que solo podrían judicializarlo por esos 14 homicidios, pero dice estar dispuesto a confesar más de estos asesinatos extrajudiciales únicamente en la JEP, por lo que insiste “se suspenda la actuaciones que se llevan en contra mía en la justicia ordinaria en la Fiscalía de Derechos Humanos en los Juzgados de Cali y de Ibagué”.

Luis Jhon Castro le asegura a la JEP que entregará información sobre los militares involucrados en:

“Batallones Tercera Brigada de Cali, ‘Pichincha’, Batallón de Alta Montaña Número 3 ‘Rodrigo Lloreda Caicedo’, Gaula del Ejército de Cali, Batallón de Infantería Número 18 ‘Jaime Rooke’ de Ibagué, con miembros del Ejército y otras instituciones del Estado, con los que se realizaron varios hechos luctuosos, en donde yo aportaré la verdad, toda y única verdad, ‘donde son más de 14 víctimas’.

Sigue La W revela en exclusiva el documento de sometimiento:

Luis Jhon Castro, asegura que él ya había manifestado su intención de cooperar con la JEP con quien estuvo en contacto en España para que rindiera su testimonio, pero por su proceso de deportación no se había podido concretar. Como prueba de ello, aportó los siguientes documentos:

Esta es la transcripción de la carta de sometimiento de Luis Jhon Castro Ramírez ‘El Zarco’ ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP:

Santa Fe de Bogotá, 17-03-2022.

Señores

Justicia Especial para la Paz “JEP”. Sala de definición de situaciones jurídicas

Asunto: solicito nuevamente sea llamado ante la JEP

Por medio de la presente, yo, Luis Jhon Castro Ramírez, manifiesto mi intención de someterme a esta jurisdicción. Pedir perdón a todos los familiares de las víctimas, aportando la verdad, reparación social y justicia, los hechos que enlutaron a Colombia en los años 2007 y 2008, en el marco legal a ser desmovilizado reconocido individual; estos hechos ocurrieron en los departamentos del Valle del Cauca y departamento del Tolima. Involucrados los Batallones Tercera Brigada de Cali, “Pichincha”, Batallón de Alta Montaña Número 3 “Rodrigo Lloreda Caicedo”, Gaula del Ejército de Cali, Batallón de Infantería Número 18 “Jaime Rooke” de Ibagué, con miembros del Ejército y otras instituciones del Estado, con los que se realizaron varios hechos luctuosos, en donde yo aportaré la verdad, toda y única verdad, ‘donde son más de 14 víctimas’.

No renunciando al principio de Especialidad ante la Audiencia Nacional del Reino de España. Y no como el Estado colombiano y la Fiscalía ocultan la verdad detrás de una cortina de humo. En el mes de octubre en sus días de continuación 25 y 29 del año 2010, voluntariamente brindé mi declaración y denuncié lo sucedido en aquella fecha a la Fiscalía 23 especializada de Cali, con su único número de radicado 760016000193200783512, con ese mismo número de radicado la Fiscal me entregó carta dirigida a cónsul de otro país ‘como testigo protegido’ con fecha del 6 de diciembre del año 2010.

Con mi aporte a la verdad, los informaré sobre las personas que participaron en los hechos como ya nombré son los miembros del Ejército y otras instituciones del Estado.

Quiero dar a conocer que la Jurisdicción Especial para la Paz en los años 2018 y 2019 me asignaron abogado radicado interno (Radicado interno número 2018151038 del 27 de noviembre 2018, documento oficial de la JEP que firmó como secretaria ejecutiva María del Pilar Bahamón Falla.

*En el mes de enero del año 2019, en oficio cite: 20191200002531 asunto respuesta número radicado ‘PQRS’ R 1543356185. *El 22 de octubre del año 2019, para responder este oficio cite 20196130530431, asunto respuesta radicado número 20191510487882, donde se me informa que el ‘SAAD’ designa al abogado en documento oficial de la JEP en el ‘macroproceso 003′ lo firma María del Pilar Bahamón Falla. El 15 de septiembre del año 2021 solicité nuevamente sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Hoy solicito a la JEP, se me sea atendida mi petición para decir la verdad, que aún no se ha contado sometimiento ante todos los hechos, donde voy a aclarar todo lo sucedido en su tiempo, conforme a mi ofrecimiento de mi verdad en la JEP.

Se conocerán ‘nombres de personas del Ejército y del Estado ¿Qué desaparecieron de la única declaración del año 2010 ante la Fiscalía 23 de Cali y otras personas con responsabilidad que no se han nombrado ni detenido por su responsabilidad directa?

Solicito muy respetuosamente se suspenda la actuaciones que se llevan en contra mía en la justicia ordinaria en la Fiscalía de Derechos Humanos en los Juzgados de Cali y de Ibagué No. R. 73319000000202200001.

Att: Luis Jhon Castro Ramírez. Picota”