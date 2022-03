Un reinsertado fue asesinado a tiros en el municipio de Guapi, Cauca

El coordinador del observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Leonardo González, informó que en la vereda Tamuey, sector de Bonanza, zona rural del municipio de Guapi, Cauca, fue asesinado con disparos de arma de fuego el firmante de la paz, Domingo Mancilla Cundumi.

La víctima fue remitida hasta el hospital de la localidad, sin embargo por la gravedad de sus heridas no fue posible salvarle la vida.

De acuerdo con Indepaz, en el lugar de los hechos que queda a cuatro horas de la cabecera municipal, tienen injerencia los grupos armados organizados al margen de la ley frente José María Becerra del ELN, la columna móvil Jaime Martínez y el Frente 30 Rafael Aguilera del Comando Coordinador de Occidente.

La víctima había realizado su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en el departamento de Nariño y actualmente hacía parte de la asociación de balsiteños por la paz, Asobalsitas de Guapi.

Frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas para los municipios de la costa pacífica caucana donde, a pesar de no funcionar Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, varios firmantes de la paz volvieron en condición de vulnerabilidad a municipios como Guapi, López de Micay y Timbiquí, que eran sus lugares de origen.

Por su parte, la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes señaló que, “Lamentablemente, en promedio, cada semana estamos sepultando un firmante, truncando sueños familiares, comunitarios y de paz para el país”.

Leonardo González aseveró que con el asesinato de Domingo Mancilla ya son 309 los firmantes de paz asesinados desde que se logró el acuerdo y el número 10 en lo corrido del año.

“Parece ser que no se les está cumpliendo a los firmantes de la paz, no solamente con las garantías de seguridad, si no con los proyectos y acuerdos a los que se llegaron con la paz”, puntualizó González.