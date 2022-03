Por muerte de un niño, hombre podría pagar cinco años de cárcel en Purísima, Córdoba

Córdoba

La W Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó un nuevo preacuerdo ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería el cual fue firmado con Rafael Mendoza, quien es investigado por los hechos registrados el 11 de marzo del año 2021 en zona rural del municipio de Purísima (Córdoba), donde un menor de seis años murió tras recibir un impacto con arma de fuego. Dicha arma era manipulada por el hoy procesado.

En octubre del año pasado, se había presentado un acuerdo, sin embargo, no tuvo el visto bueno del juez debido al inconformismo de la víctima y la oposición de la Procuraduría que en ese momento expresó que “en este caso la víctima no se encuentra conforme con la realización de este preacuerdo que se ha celebrado, obviamente se le deben respetar sus derechos a la verdad, justicia y, no obstante que exista una indemnización, pues la rebaja que ha sido concedida en ese preacuerdo realizado no corresponde a lo que debe adecuarse a esta etapa procesal. Es una rebaja excesiva”.

En esa oportunidad, el preacuerdo contemplaba una pena de 5 años de prisión por los delitos de homicidio culposo en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en calidad de autor y el pago de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el nuevo preacuerdo, la Fiscalía informó que elevó la pena a 70 meses de prisión y 24 días. Es decir, cerca de 5 años y 10 meses, adicional al pago de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras la aceptación de los delitos de homicidio culposo en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en calidad de autor, por parte de Rafael Mendoza de 59 años. “Esta dosificación se encuentra dentro de los límites punitivos establecidos en la Ley”, puntualizó el ente acusador.

“Adicionalmente, ha de indicarse que el procesado indemnizó integralmente a las víctimas y de esa forma resarció los daños ocasionados con el injusto y, en especial se cumple con las garantías de verdad, justicia y reparación; sin que ello denote un desconocimiento de las obligaciones jurídicas por la comisión de sendas conductas punibles y el daño ocasionado con ellas, sino para tratar de aminorar el daño causado”, se estableció por parte de la Fiscalía.

La indemnización a las víctimas habría sido por cerca de 100 millones de pesos. Mientras, el juez de conocimiento definirá el próximo 4 de abril si aprueba o no, el preacuerdo presentado por el ente investigador.