“Yo llamaría al candidato Fico Gutiérrez a que se tenga porque Francia va para Antioquia”: Iván Cepeda

Andrea Díaz, periodista de Sigue La W, estuvo en el evento de nombramiento de Francia Márquez como fórmula para la vicepresidencia del candidato presidencial Gustavo Petro y tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos congresistas miembros del Pacto Histórico entre ellos el senador Iván Cepeda.

Cepeda se refirió a la decisión de que Francia Márquez sea la fórmula vicepresidencial de Petro: “Creo que ha sido la decisión correcta, Francia tiene una gran fuerza hoy y es reconocida y querida por mucha gente. Creo que esta unión con Petro es invencible”.

“Hay un anunció aquí muy importante, yo llamaría al candidato Fico Gutiérrez a que se tenga porque Francia va para Antioquia”, complementó el congresista.

Iván Cepeda también explicó en qué consistirá el Ministerio de la Igualdad del que han hablado Márquez y Petro: “Tiene por objeto tres tipos de poblaciones, las mujeres, los territorios y las diversidades sexuales, es un ministerio que se encargará de superar y de lograr precisamente la igualdad y condiciones de derecho pleno para quienes han sido discriminados y excluidos en Colombia”.

Ante esto, Juan Pablo Calvás, director de Sigue LA W, le preguntó si eso no era crear más burocracia, a lo que él respondió: “Nuestro concepto de austeridad es la siguiente: a lo social le vamos a dedicar los recursos e institucionalidad necesarios, pero los grandes salarios de congresistas, los cargos suntuosos, las comisiones de acusación e investigación que no sirven para nada se van a ir por el caño de la basura; no vamos promoviendo instituciones que no van a beneficiar a la gente y, por el contrario, vamos a crear instituciones que tengan claro signo social”.