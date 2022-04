Rodrigo Lara Sánchez se reunió con Germán Vargas Lleras

La fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara Sánchez, se reunió con el exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que conversaron sobre los proyectos que impulsó durante su paso por la Vicepresidencia de la República.

“Dialogamos con Germán Vargas sobre las inversiones históricas en vivienda y agua potable que lideró como vicepresidente. Contento de fortalece mi visión en infraestructura y contar con su asesoría y compromiso”, dijo.

Y agregó que su propuesta es incluyente y necesita de todos los sectores.

Horas antes, el candidato presidencial Sergio Fajardo se negó a aceptar un café con la campaña del Equipo por Colombia.

“Ahora tenemos mucho tiempo para tomarnos muchos cafés en la vida, estamos en momentos políticos. Federico Gutiérrez se toma un café con César Gaviria, con el de Cambio Radical, con el de La U, con el Partido Conservador, esos no son los cafés que yo tomo. Y eso no quiere decir que no me caiga bien y no me parezca querido, es queridísimo”, señaló.