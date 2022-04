Cristian Bonilla se retira del fútbol profesional a los 28 años de edad

Portero colombiano Cristian Bonilla (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP via Getty Images) / JOSH EDELSON

El portero colombiano Cristian Bonilla se retira del fútbol profesional con 28 años, una decisión que causa sorpresa debido a la temprana edad en la que decide ponerle punto final a su carrera deportiva.

El anuncio se dio a conocer por medio de un comunicado de San Antonio FC, club de la segunda división de Estados Unidos en el que jugaba Bonilla al cual había llegado en el mes de enero de este año.

En el comunicado, el portero expresa unas palabras de agradecimiento al club al que desea lo mejor y aclara que la decisión es por motivos personales.

“En primer lugar, me gustaría expresar mi aprecio y gratitud a todos los fanáticos de San Antonio FC por la forma en que me recibieron en los últimos meses. He tomado la decisión de retirarme del fútbol profesional por motivos personales. Estoy muy agradecido con todos aquí y me voy muy feliz de haber sido parte de una ciudad tan hermosa y un club tan maravilloso. Les deseo lo mejor a todos en SAFC y continuaré apoyando al equipo, que creo que puede ganar un título de campeonato de la USL esta temporada” fueron la palabras de Bonilla según el comunicado.

El club así mismo resaltó lo hecho por Cristian y brindó unas estadísticas del colombiano durante su paso por el equipo.

“Bonilla ha sido titular en los tres partidos de SAFC, logró nueve atajadas y registró una portería a cero en la victoria de apertura de temporada sobre Detroit City FC el 12 de marzo” indicó San Antonio FC.

Cabe recordar que Bonilla logró tener un paso por la Selección Colombia de Mayores y jugo en equipos de Colombia como Boyacá Chicó, Atlético Nacional, con quien obtuvo la Copa Libertadores en 2016, y recientemente en Millonarios.