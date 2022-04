“No tienen pico y placa y sí menos impuestos”: Alcaldía responde a protestas de motociclistas en Bogotá

Bogotá

Tras las protestas de motociclistas en Bogotá por la medida de restricción al parrillero los días jueves, viernes y sábado de 7:00 de la noche a 4:00 de la mañana, la Alcaldía pidió a la ciudadanía poner de su parte y aportar al tema de seguridad en la ciudad, haciendo algunas modificaciones a su cotidianidad “para minimizar riesgos de convivencia y seguridad, para permitir a las autoridades concentrar más eficazmente sus esfuerzos, y en solidaridad real con las víctimas de la inseguridad y el terrorismo”.

“Es imprescindible que todos colaboremos y aportemos a nuestra propia seguridad minimizando eventos de riesgo, de alteraciones de la convivencia y el orden público, especialmente en los días jueves, viernes y sábado, cuando hay mayor accionar de la delincuencia”, señalaron desde la Alcaldía.

Además, añadió que “con esa colaboración ciudadana, la Policía y todas las autoridades pueden concertar sus esfuerzos en prevenir delitos, atentados y demás afectaciones a la seguridad ciudadana, y en perseguir y judicializar a las bandas criminales responsables de esas acciones”.

Dice la Alcaldía que “los ciudadanos con vehículo particular, que pagan impuestos y peajes, tienen pico y placa todo el día varios días a la semana para que haya mayor movilidad, menor accidentalidad y menor demanda de eventos que requieren intervención de la Policía”.

“A las motos, que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas: que porten identificación pública y visible y que no tengan parrillero solo tres días en la noche, de jueves a sábado entre 7:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, que es el periodo en el que ocurren mayores riesgos y eventos de accidentalidad, inseguridad y terrorismo”, aseguraron.

En las noches y madrugadas de jueves a sábado, dice el Distrito, se presentó el 27% de los homicidios con sicarios en moto y el 32% de los hurtos. El 11% de los victimarios que robaron se movilizaban en moto, con un incremento del 7% respecto a 2021.