Jardín Botánico de Bogotá: estos son los horarios para Semana Santa

Bogotá

Esta semana en Colombia se celebra la Semana Santa, desde el domingo 10 de abril y hasta el 17 del mismo mes se llevarán a cabo las diferentes ceremonias de la Iglesia Católica, por lo que muchas personas aprovechan para viajar y salir del estrés de la ciudad.

Sin embargo, son muchos bogotanos los que prefieren quedarse en la capital del país, por lo que buscan diferentes planes para realizar durante los días festivos.

Sin lugar a duda, el Jardín Botánico de Bogotá es uno de los lugares más concurridos y esta semana podría ser la indicada para visitar este destacado lugar.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Jardín Botánico abrirá sus puertas todos los días, del 12 al 17 de abril, para que las familias puedan asistir sin ningún problema.

Horarios de apertura y cierre del Jardín Botánico en Semana Santa:

De martes a viernes el Jardín funcionará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Festivos (jueves y viernes) sábados y domingos: de 9:00 a.m. a 5:00 a.m.

Tenga en cuenta que la entrada tiene un costo para público general de $5.000 y para extranjeros $10.000.

Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 62 años no tienen que pagar para entrar al Jardín.

Estas son algunas actividades que se darán durante Semana Santa:

Martes 12 de abril: 3:00 p.m.

Actividad: Dejemos correr el Agua: Despertando la memoria original con el Agua y los Cristales.

Miércoles 13 de abril: 2:00 p.m.

Actividad: Experiencia Ambiental: Tesoros invaluables de Colombia.

Jueves Santo 14 de abril: 4:00 p.m.

Actividad: Colección Etnobiológica: Reencuentro con el tejido ancestral.

Viernes Santo 15 de abril: 6:00 a.m.

Actividad: Aves: What if.

Sábado Santo 16 de abril

6:00 a.m.: Actividad: Aves: What if.

9:00 a.m.: Principios de bocetaje en campo

10:00 a.m.: Recorrido con enfoque intercultural: ¿Qué es la naturaleza?

Domingo 17 de abril

5:00 p.m.: Tejiendo la palabra: Un encuentro con las aves y la conexión con la tierra.

10:00 a.m.: Jornada de agradecimiento a la naturaleza.