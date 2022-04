“‘Kiko’ Gómez se acomoda a quien le sirva. Álvaro García tiene que arrepentirse”: víctimas sobre perdón

A propósito de las declaraciones de Gustavo Petro en Sigue La W, en las que se refería al perdón social, se habló con las víctimas de ‘Kiko’ Gómez, ‘El Gordo’ García e Iván Moreno.

El candidato presidencial por el Pacto Histórico había respondido recientemente a la visita de su hermano, Juan Fernando Petro, a la cárcel La Picota, en Bogotá.

“Él no es narco, es parapolítico, fue corrupto. Está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructores del perdón social, eso se está discutiendo en las cárceles”, dijo Gustavo Petro en su momento.

Las víctimas de Álvaro García

Ciro Canoles, sobreviviente de la masacre de Macayepo por la que fue condenado Álvaro García, aseguró en Sigue La W que el perdón no debería asociarse con campañas políticas.

“Como líder del corregimiento de Macayepo, sabemos que el perdón va más allá de una campaña política. Puede que nos equivoquemos, pero no debe ser el perdón negociado entre un gobierno y los victimarios. El perdón hay que pedirlo, no imponerlo, no nace de campañas”, dijo Canoles.

Se sabe que en la masacre de Macayepo 80 paramilitares asesinaron a 12 campesinos y desplazaron a más de 240 personas. La Fiscalía condenó a Álvaro García por el hecho.

“Un 60% de las personas en Macayepo estarían dispuestas a perdonar siempre y cuando exista arrepentimiento y atención del Gobierno. Colombia necesita que nos perdonemos los unos a los otros”, agregó el líder.

Ketty Paternina, hija de la fiscal Yolanda Paternina, quien fue asesinada por alianza paramilitar y política que compromete a Álvaro García, aseguró que estaría dispuesta a perdonar a los responsables si existe un verdadero arrepentimiento.

“El perdón va agarrado de un arrepentimiento y una verdad, para nadie es un secreto que ‘El Gordo’ García es una ficha política. Para yo perdonarlo tiene que aceptar el crimen de mi mamá, yo lo perdoné, pero él tiene que arrepentirse y no de dientes para afuera”, aseguró Paternina.

Las víctimas de ‘Kiko’ Gómez

Diana López Zuleta, periodista, víctima de ‘Kiko’ Gómez condenado por el asesinato del concejal Luis López, aseguró en Sigue La W que el perdón no debería recaer únicamente en las víctimas.

Sobre las acciones de ‘Kiko’ Gómez, indicó que “ha seguido delinquiendo desde la cárcel”.

“En el caso de ‘Kiko’ Gómez creo que se acomoda a quien le sirva, si le sirve Uribe, votan por Uribe, si le sirve Petro, votan por Petro, su ideología política es la psicopatía. No ha reconocido el asesinato de mi papá y en el juicio lo que hicieron fue tratar de justificar el asesinato, no sé si yo estaría dispuesta a perdonar”, aseguró López Zuleta.

¿Qué implica perdonar?

A propósito de las declaraciones por el perdón social, Francisco Valbuena, fiscal que investigó el Carrusel de la contratación en Bogotá por el que fue condenado Iván Moreno, se refirió sobre las implicaciones de ese tipo de acciones.

“En estos temas de corrupción existe la posibilidad que las personas se reivindiquen, pero pueden ser importantes las personas y la prevención en temas de corrupción. Pensar en perdonar personas condenadas puede ser algo descabellado, pero hay que mirarlo con cuidado”, aseguró.

También se refirió sobre lo que significa un esquema de perdón que combine la reparación de los daños y una devolución de los recursos.

“En un esquema de perdón lo deseable es que las personas hagan el esfuerzo por reparar el daño causado y devolver los dineros apropiados”, explicó Valbuena.