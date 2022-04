La pelea por la escultura de la Paz que está en el Museo Nacional en Bogotá

Colombia

A través de las redes sociales, la jefe de gabinete, María Paula Correa, y el consejero presidencial Hassan Nassar tuvieron un cruce de trinos con Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos por cuenta de la famosa escultura de la Paz que estaba en la Casa de Nariño.

Todo inició por el trino que puso Martín Santos en su cuenta:

- “El Gobierno actual hizo sacar esta paloma de la paz (regalo de Fernando Botero) de la Casa de Nariño. ¿La volverían a instalar?”.

Inmediatamente, Correa reaccionó también por la red social asegurando que la obra está en el Museo Nacional por orden del pasado gobierno.

“Y las mentiras. Este gobierno no sacó la obra del Maestro Botero, como lo afirma en su más reciente trino. La obra fue entregada por el gobierno anterior - la entonces Primera Dama y la Min. Cultura al Museo Nacional. Y aquí la resolución expedida por el Gobierno anterior - 18 de Julio de 2018 en donde se resuelve la entrega de la obra al Museo Nacional”, trinó la alta funcionaria.

Quién también se unió a la discusión fue el consejero Nassar.

“Estimado, las #FakeNews no pueden ocultar la verdad, museonacional.gov.co/noticias/Pagin… hay que documentarse mejor antes de divulgar falacias. Estimado “mantenido, vago y bobo” cómo se te conoce en Twitter y en la vida real, no insistas en las #FakeNews. Te adjunto hasta el email donde solicitan el traslado al museo, las razones y quienes lo solicitan”, trino el consejero.

Finalmente, Martín Santos se defendió con un último trino: “altísimo nivel argumentativo del director de comunicación de Palacio. Por supuesto, que fue voluntad de JMS y así quedó plasmado en los documentos. No iban a expresarle la verdadera razón al maestro Botero. No es un misterio que al gobierno no le gusta el acuerdo ¿O a veces si?..”