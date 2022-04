No me refiero ni a candidaturas ni a candidatos, pero sí a lo que le conviene a Colombia: Duque

Luego que el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, en cabeza de Camilo Enciso, demandara ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al presidente Iván Duque por presunta participación política en los últimos meses de la contienda política, el mandatario se refirió a la situación.

“Quieren que yo no me refiera al populismo, la posverdad y a la polarización y no les gusta que las emplee porque son referidas a un maravilloso libro de Moisés Naím que se llama ‘La Venganza de los Poderosos’ donde cuestiona los autoritarismos tres P que han llevado a la ruina a muchos países”, dijo Duque.

De otra parte, el jefe de Estado se refirió a la Constitución para defender sus intervenciones, “en el artículo 28 de la Constitución hay algo claro: la libertad de expresión. Y sobre las ideas, sobre los principios que yo definiendo nunca dejaré de pronunciarme y siempre elevaré mi voz como presidente y ciudadano en contra del populismo, la posverdad y la polarización”.

Finalmente, el presidente aseguró que continuará dando sus opiniones, “seguiremos opinando sobre todo lo que tenga que ver con propuestas y políticas que atañen el pueblo colombiano así como hemos exaltado propuestas que sirven, también hemos cuestionado las que quieren generan destitución y lo hemos hecho guardando un principio ético. No me refiero ni a candidaturas ni a candidatos, pero si a lo que le conviene a Colombia”.