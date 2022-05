Sigue en aumento la cifra de los ciudadanos que son drogados con escopolamina para ser robados

Bogotá

En W Radio, una de las recientes víctimas de robos con escopolamina en Bogotá, relató lo que tuvo que vivir el pasado fin de semana en la localidad de Chapinero, cuando fue abordado por dos mujeres en un bar. Pablo hace parte de las 388 víctimas de este delito en la ciudad durante 2022.

“Todavía nos sentimos algo confundidos y aturdidos por la situación, sabemos que fue en un bar de Chapinero, nos abordaron dos mujeres, el resto de la noche es confuso, al parecer en un punto llegamos a un bar en la primera de mayo, del resto es una laguna mental, nos dejan en la calle a nuestra merced (…) no sabemos qué pasó, seguramente algo en la bebida, el parte médico indica que es una droga que desorienta totalmente el cuerpo.”

Asimismo, la víctima dijo haber estado sin conciencia por varios minutos, e incluso horas, pues la droga que le dieron, según él, se trataba de una mezcla de distintos tipos de escopolamina que funcionan con más impacto.

Pablo, relata que “recuerdo cuando acabamos la fiesta, tengo flash mental en la 1 de mayo y después en una casa, personas pidiéndome claves de tarjetas, accesos, me dieron algunas vueltas y ahí fue donde me dejaron en la calle (…) en algún punto me encuentro con policías, ellos contactan a mis familiares y vamos al centro médico, me toman muestras de sangre y orina.”

Añadió que pese a todo lo que pudo pasar, físicamente se encuentra bien, solo presenta algunos dolores de cabeza. “mentalmente desbastado por tener a la familia buscándote por 24 horas es un golpe, las denuncias se hicieron de inmediato, tanto por el robo de objetos como la de transacciones fraudulentas, por ahora, seguimos en proceso y la denuncia ante la Fiscalía.”