Siempre se recomendó un trato respetuoso a los secuestrados: senadora Victoria Sandino en la JEP

La senadora Victoria Sandino rindió versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso de secuestros, en la cual señaló que en referencia a los secuestrados siempre los lineamientos que se recibieron de parte del secretariado y la normatividad, eran encaminados al buen trato de las personas que estaban cautivas en su poder.

“Yo conozco lo que estaba en la normatividad nuestra, y lo que siempre se recomendó allí, lo que se decía era el trato respetuoso – en esos términos- a las personas privadas de la libertad o a los prisioneros, como se les llamaba en los documentos internos de Farc” afirmó.

Además señaló que desde la comandancia de Cano y cuando integró el Comando Conjunto Central de las Farc la encomendaron para que adelantara reuniones con la comunidad buscando que sustituyeran los cultivos de coca, porque se promovía su sustitución de cultivos de droga.

“La posición de Alfonso Cano siempre estuvo ligada a que era mejor que la gente tuviera otras oportunidades y no que se involucrara en temas del narcotráfico o de cultivos (…) porque no es el narcotráfico, es el cultivo” señaló.

Por otra parte la senadora de la república también indicó que nunca conoció de prácticas intimidatorias o persecución hacia personas que fueran señaladas de ser informantes del Ejército, indicando incluso que la única prohibición que había en su zona de conocimiento era que si una persona era soldado activo no podía ingresar a la población bajo su control.

“...la única condición la conocí, es que por lo menos el soldado no podía entrar al territorio mientras fuera soldado. De resto no, hechos concretos no, empezando con que en esas zonas en particular no proliferaron este tema de la red ni tema de informantes ni nada, la gente tenía un rol y un papel bastante neutral respecto al tema de informar hechos de esa índole. No conozco en particular que hayan expulsado a alguien porque haya participado”, sostuvo ante la JEP.

Adicionalmente durante su versión voluntaria Sandino indicó no conocer información sobre personas quienes hayan pagado el rescate de sus familiares y no se los hayan entregado, así como de amenazas o intimidaciones.

Sandino sí reconoció que en algunas ocasiones las Farc reclutaron menores de 15 años, pero también indicó que algunos también llegaron a la guerrilla y fueron recibidos porque tenían problemas en sus casas o eran abandonados.

“...no siempre era que los menores fueran reclutados y algo así, sino que a veces, por las situaciones económicas, por la situación de violencia que tenían, que había en los territorios, estos menores también llegaban a la insurgencia. En todo caso, se les aceptaba y muchos de ellos que yo conozca se les reconocía como guerrillero a partir de los 15 años” indicó.

Durante la diligencia la excomandante de las Farc y negociadora en La Habana fue cuestionada por asistentes a la diligencia por referirse a los secuestrados no como secuestrados, sino como prisioneros.