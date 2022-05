“Ese momento no me lo quita nadie, estuve parado donde estuvo Paul Stanley cantando”: Jorge Fresquet, cantante de Kronos

“Ese momento no me lo quita nadie, estuve parado en donde estuvo Paul Stanley cantando”: Jorge Fresquet, cantante de Kronos

En diálogo con Contrarreloj, Jorge Fresquet, cantante de Kronos, la banda caleña que le abrió el concierto a los legendarios rockeros de Kiss, quienes se presentaron el pasado 7 de mayo en el Movistar Arena, contó cómo fue esta experiencia y aseguró que es un “momento que nadie le va a quitar”.

“No alcancé a conocerlos, no es la primera vez que esto pasa; ellos tienen una forma de trabajar en la que llegan directo a lo que van a hacer y no se distraen con nada. Nosotros tampoco estuvimos detrás de conocerlos para no incomodar, solo fuimos a hacer lo nuestro y aprovechar esa oportunidad”, comentó.

“Puede haber foto o no pero ese momento no me lo quita nadie, yo estuve parado en donde estuvo Paul Stanley cantando”, agregó Fresquet.

También aseveró que se sintieron muy preparados para estar a la altura de ser los teloneros de una de las bandas más grandes del rock en el mundo, ya que nunca han dejado de ensayar, ni siquiera en la pandemia, pero que tenían incertidumbre de cómo los iba a recibir el público.

“Como no parábamos nunca y acabábamos de tener un concierto de dos horas en Palmira, estábamos muy preparados; teníamos una ansiedad muy grande más que de tocar con Kiss era por el público, esa incertidumbre de llegarle a un público que iba era a ver a Kiss y escuchar después decir que estaban encantados, que éramos el orgullo nacional, eso era lo importante”, apuntó el vocalista de la banda caleña Kronos.