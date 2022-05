“Ni hemos pagado, ni hemos comprado ningún avión”: presidente Duque tras posible adquisición de avión ecuatoriano

Luego que se conociera la posibilidad de adquirir el avión presidencial de Ecuador por parte del gobierno colombiano, el presidente Iván Duque aseguró que , si bien es cierto hay una necesidad de compra de aviones para la Fuerza Aérea, no se está haciendo ninguna compra de este tipo de aeronaves.

“Colombia tiene aviones de servicio de la Fuerza Aérea muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto y puede exponer a las personas que viajen en ellos a una tragedia. Por eso desde el presupuesto del año pasado se asignaron recursos para hacer una evaluación y adelantar negociaciones que puedan permitir hacer esa sustitución en los mejores precios”, dijo el Mandatario.

Así mismo, indicó Duque que “Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en eso: no sea finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno eso es una decisión que queremos dejar los estudios para el próximo gobierno”.

De igual forma, pese a que el presidente Guillermo Lasso a través de su cuenta de Twitter había confirmado la venta del “avión LEGACY EMB 135-BJ a 8 millones de dólares al Estado colombiano”, a través de la misma red social a través de un comunicado de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público aseguró que se “continúa gestionando el proceso de venta del avión LEGACY EMB 135-BJ según lo dispuesto por el presidente de la República.. una vez se concluida la venta, con total transparencia se brindará detalles del proceso”.