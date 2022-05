Denuncian que funcionaria de Claudia López estaría participando en política

Bogotá

La concejala Lucia Bastidas, en diálogo con W Radio, denunció que la actual directora de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Alejandra Rodríguez, estaría participando en política tras una serie de publicaciones en Instagram refiriéndoise al candidato presidencial Rodolfo Hernández, como ficha del uribismo.

“Vemos a la directora funcionaria pública de la alcaldía de Claudia López, en vez de estar pensando en cómo mejorar el espacio público en Bogotá, que está muerto y acabado, vemos como el día de elecciones la señora se despachaba contra uno de los candidatos presidenciales, contra Rodolfo Hernández. Señora dedíquese a trabajar, para eso le pagan los bogotanos”, dijo Bastidas en su denuncia.

Ante estas denuncias, W radio se comunicó con la directora del DADEP que fue enfática en decir que lo suyo es una opinión personal y no una participación en política.

“No hay ningún tipo de participación en política, yo no estoy invitando a votar por nadie, ni estoy diciendo que salgan a votar por X o Y candidato, no estoy hablando de temas electorales, estoy refiriéndome a una opinión personal de una persona que está desde una cuenta restringida y personal, en esa cuenta no dice que soy funcionaria pública, de hecho me preocupa que están publicando datos personales”, dijo la funcionaria Alejandra Rodríguez.

“Yo soy ciudadana antes de ser funcionaria pública, tengo derecho a expresarme y a expresar lo que yo considere de una persona como lo he hecho siempre y eso no significa que esté participando en política o invitando a votar por alguien”, complementó.