“La alcaldesa no nos da la cara”: protestas por falta de rutas escolares en Bogotá

En la mañana de este lunes, madres de estudiantes del Colegio Juan Francisco Berbeo, en Bogotá, bloquearon y protestaron durante varias horas en la calle 80, generando afectación vial en vehículos particulares y en Transmilenio. La razón, aseguran es por la falta de rutas escolares desde hace más de 6 meses que está ocasionando inconvenientes para la asistencia de sus hijos a clases.

“Tenemos varios meses pidiendo esta ruta y no solucionan nada, dicen que hoy que mañana, pasamos derechos de petición y nada, la alcaldesa no nos da la cara y se esconde, por eso decidimos trancar la vía (…) tengo que salir casi a las 4 de la mañana para traer a mi nieta, a veces llego tarde al trabajo porque yo vivo en Suba, imagínese, nos queda muy lejos”, dijo Gloria Alzate.

Por otra parte Rosa Díaz agregó que “estamos peleando por las rutas, nos tienen así desde enero, que dizque también nos iban a dar ayudas y tampoco nos han dado, hay niños especiales que estudian aquí, muchas de nosotros vivimos en Suba, la alcaldesa sigue sin dar la cara. Yo traía a mi hijo, tiene 14 años, pero por la palta no nos alcanza y entonces se ha ido solo, pero en el Transmilenio lo han robado y a los compañeros.”

Otra de las madres dijo: “nos han prometido subsidios y demás y nada, mi hija está en octavo, yo vengo la traigo y me voy a trabajar, pero eso implica 4 pasajes al día, así no se puede, no hay bolsillo que aguante, por eso le pedimos a la alcaldesa que nos dé la cara y que la Secretaria de Educación responda.”

