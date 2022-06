Multa por más de $200 millones a propietarios de tiendas de ropa Mango y Chevignon

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso una multa por $220 millones a la sociedad Mercadeo y Moda S.A.S., que es propietaria de las tiendas Mango y Chevignon en Colombia, debido a que los consumidores no recibían los productos dentro del tiempo informado para la entrega por compras por internet.

“Durante la investigación, se evidenció que Mercadeo y Moda S.A.S., no informó de manera clara, veraz y comprensible el plazo establecido para solicitar los cambios de los productos, induciendo de esa manera a los consumidores a error sobre las políticas de cambio adoptadas por la investigada respecto de las compras realizadas a través de sus páginas de comercio electrónico”, informó la entidad.

Asimismo, la SIC resaltó que si el productor o proveedor de un bien se compromete a entregar un producto en una fecha o plazo cierto, pero no cumple, vulnera las expectativas del consumidor y en consecuencia su derecho de recibir el producto en las condiciones informadas.

De hecho, W Radio conoció el auto de la decisión en la que se evidencia que todo empezó por la queja de un señor quien señaló: “Compré unos zapatos el cual tenía el envío incluido desde el día 25 de julio de 2019 para entrega el 5 de agosto de 2019. A hoy día (12 de agosto) aún no hay información sobre el bien comprado, no responden el correo electrónico de atención y mucho menos su línea telefónica en donde no dan información de una fecha puntual de entrega. Siguen pasando los días y tampoco es posible el reverso del dinero. No soy la única persona con el pésimo servicio y espero que no le siga pasando a nadie más”.

En ese momento tenían campañas de envío gratis.

Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.