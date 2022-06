La llamada entre Rodolfo Hernández y el director de DIAN sobre la reforma tributaria

En las últimas horas se conoció un video en redes sociales de una llamada telefónica entre el candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien hoy lidera las encuestas de intención de voto, y Lisandro Junco, director de la Dian, en la que hablan sobre propuestas tributarias y de recaudos.

La conversación se dio entre llamada de Gerardo Junco, tío de Lisandro Junco, y Mario Camacho Prada, asesor de la campaña de Rodolfo Hernández. En la charla, el director de la Dian habla de recolectar $ 30 billones de pesos, que pueden representar tres reformas tributarias, “de manera inteligente y fraccionada”.

En esta el exalcalde de Bucaramanga además le solicitó una cita para que le explique algunos asuntos del manejo económico o de impuestos en el país.

Al final de la charla, el candidato presidencial sigue conversando con Gerardo Junco, a quien le resalta la labor de su sobrino: “Todos estos güe... que funcionen, yo pienso aquí así, lo que funciona no se toca”. Y posteriormente agrega, al parecer refiriéndose a la Dian: “Hay una mafia la malp... allá, que lo que hacen es joder, no recaudan un cu..., venden los recaudos, bueno, hacen hasta pa’ vender”.

Al respecto, Junco aseveró a W Radio que “el viernes pasado recibí una llamada a través de un tercero del ingeniero Rodolfo Hernández. Hablé con él por un espacio de dos minutos, en los que me preguntó por mi posición pública, que he repetido en muchos escenarios, de la no necesidad de una reforma tributaria. Le indiqué que con gusto se lo podía explicar en media hora, reunión que a la fecha no se ha concretado”.

El funcionario aseguró que es su deber responder y sustentar las posiciones públicas que he defendido sobre el trabajo de la institución que preside, y que haría lo mismo con Petro, si se lo pide. “Lo mismo haría con igual transparencia y disposición con el dr. Petro”, afirmó.

Entre tanto, apuntó que contestar una llamada de un candidato no es participar en política; que además le hizo unas preguntas técnicas de un tema público que él ha tratado muchas veces; agregó que le dijo que le podía explicar y que lo recibía en la Dian, en una reunión que no se ha dado y que el senador Gustavo Petro también lo puede hacer.