Alcaldía responde denuncias por falta de bonos a personas discapacitadas

Hace unos días, se reportaron manifestaciones en la ciudad capitalina por parte de personas discapacitadas que solicitaban una respuesta sobre los bonos de alimentación, que según ellos, el Distrito no les ha dado el correspondiente a mayo y junio.

En diálogo con W Radio, el subsecretario de integración Social Julián Moreno, señaló que se llegó a un acuerdo con la población discapacitada. Sin embargo, Juan Baena concejal de la ciudad cuestionó lo ocurrido.

“Veníamos conversando desde hace un par de semanas a nivel local, algunas de estas personas exigían una comunicación y una reunión directa con la Secretaria de Integración Social, por eso atendió la mesa de diálogo desde muy temprano con estas personas y se llegó como resultado final de esta mesa a seis acuerdos muy importantes con estas personas, la mayoría de ellas estaban muy desinformadas”, dijo Julián Moreno.

“Se tiene un tiempo más o menos de unas semanas entre la finalización de un contrato de estos, que es un contrato que tiene mucho trabajo contractual mucha revisión de la personas que van a recibir este bono y un tiempo de arranque, algunas personas no sabían de estas fechas, pensaban que no estábamos en el proceso de contratación, se les explicó que estamos en este proceso, ya tenemos seleccionado el comisionista que empieza el proceso y sobre la última semana de junio realizaremos la adjudicación y empezaremos el alistamiento de entrega de bonos”, argumentó el subsecretario.

Por su parte el concejal Juan Baena cuestionó la respuesta del funcionario a W Radio. “Esto no es un tema como lo está haciendo parecer el subsecretario, han querido decir que este es un tema que se está politizando, no, no, que porque estemos manifestando la preocupación porque 15 mil personas están quedando sin bono no es un tema politizado, como si fuera culpa mía que esas personas no estén recibiendo la alimentación.

Por eso, agregó: “A mí se me hace bastante irresponsable comentarle a la ciudadanía que esto siempre pasa, ¿en dónde queda el principio de planeación de una entidad para que contrate lo más pronto posible la alimentación de personas en Bogotá que depende de ellos.”