Así reaccionó el superintendente de Salud ante propuesta que eliminaría EPS

En medio de una eventual reforma a la salud que contemplaría la eliminación de las EPS en Colombia, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, desde la ciudad de Montería, se refirió al tema y dijo que el problema no estaría en el actual sistema, sino en la gerencia de algunas de estas entidades.

“Hay EPS que han tenido un desempeño ejemplar, que trabajan la gestión de riesgo, que administran sus riesgos, que tienen una buena red que cumple con los indicadores de salud, que cumplen con los indicadores financieros, que tienen reservas técnicas necesarias…esas han funcionado bien, entonces, ahí no vemos un problema en el aseguramiento, tenemos hospitales que funcionan muy bien”, dijo el Supersalud.

En contexto en La W:

En ese sentido, precisó que “si unas EPS lo pudieron hacer y lo hicieron bien, se demuestra que no es el sistema, si hay unos hospitales que han podido hacerlo bien, se demuestra que no es el sistema, si el hospital San Jerónimo que está intervenido lo hemos podido sacar adelante estamos demostrando que no es un problema del sistema, sino de gerencia, de administración. El sistema lo que necesita es acabar con las malas prácticas, nosotros tenemos identificadas más 70 modalidades de malas prácticas”.

“Esa fue la senda que nosotros empezamos a corregir y el que no se ajusta hay que sacarlo, sacar del sistema a todas esas entidades que se incrustaron en la mitad del sistema, yo las llamo mafias que no han dejado progresar”, agregó el funcionario.

De acuerdo con lo establecido, cerca de 11 EPS han sido liquidadas en el periodo del actual supersalud. Otras 14 estarían en proceso de liquidación en el país.

Le puede interesar:

Las declaraciones las entregó el superintendente en su reciente visita a la ciudad de Montería el 7 de julio, fecha en la que anunció que el hospital más importante de Córdoba, el San Jerónimo de Montería continuará intervenido porque aún faltaría sostenibilidad financiera.