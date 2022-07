Habrá diálogo con todos, queremos la paz: Álvaro Leyva

En las últimas horas al menos 28 grupos al margen de la ley expresaron su deseo de llegar acuerdos de paz que conlleven a un cese el fuego en el país una vez el presidente electo Gustavo Petro, llegue a la Casa de Nariño. Ante esto, el canciller designado Álvaro Leyva abrió la puerta para que se dé ese diálogo.

“Habrá diálogo, y vamos a buscar la paz total. Es una reiteración de paz de manera colectiva, es una oportunidad para el país y no podemos ser inferiores, porque de golpe es cuando se puede llegar a la paz total. No habrá exclusión de nadie” dijo el nuevo canciller.

Por supuesto, también Leyva se refirió al diálogo que se dará entre el ELN y el gobierno entrante de Gustavo Petro, asegurando que se le va a dar continuidad al proceso trabajado con el gobierno del presidente Iván Duque pero que se detuvo ido a las actuaciones ilegales de este grupo

“Se venía trabajando con el ELN, aquí no es que se vaya a iniciar una conversación con el ELN, se va a continuar con la misma agenda, con los mismos principios, yo me siento muy satisfecho porque he luchado por eso y aquí estoy en un momento en donde me comprometí a impulsar porque mi denominación ha sido el ministro de Relaciones Exteriores y de Paz”, expresó Leyva.

Finalmente, ante esta propuesta hubo respuesta del gobierno saliente, esta vez en cabeza del alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo que aseguró que este diálogo en los términos que se quiere dar por parte de los grupos armados no es posible, ya que siguen delinquiendo.