“Queremos trabajar”: bicitaxistas protestan tras declaraciones de Claudia López

Bogotá

Tras las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en donde le pedía a la Policía intensificar los operativos, según ella “para que vayamos sacando esos bicitaxis o mototaxis”, varios conductores decidieron protestar y pedir que los dejen trabajar.

Uno de los puntos en donde se concentraron estas personas fue en la estación de TransMilenio de Toberín, allí más de 50 de estos vehículos trabajan a ambos costados de la Autopista Norte.

“Le pedimos a la señora alcaldesa que por favor pare lo que ha dicho, está fomentando, generando trabajo. Lo que dice movilidad de que somos 4.500 nada más es mentira; aproximadamente somos 15.000, de fuente de empleo. ¿Dónde hay una mesa de negociación o una mesa de trabajo con movilidad? Nosotros, como seres humanos, tenemos derecho a un trabajo digno. No hemos podido trabajar hoy”, dijo Fabio, uno de los manifestantes.

“Hace un año soy bicitaxista, vivo de esto, vivo del día a día, mantengo mi familia, ¿ahora como trabajo? Estamos protestando por eso. Aquí hay colombianos y venezolanos, somos bastantes y es injusto que la alcaldesa diga eso. Nosotros estamos honradamente aquí, por eso queremos que, en vez de atacarnos, pues nos ayude entonces”, agregó Diego Diaz.

Para ellos, las jornadas arrancan hacia las 5:00 de la mañana y finalizan hacia las 10:00 de la noche.

“A esta estación no vienen alimentadores. La gente que por ejemplo vive hacia la Boyacá no se va a ir a pie, el Sitp que pasa aquí siempre está lleno, lo mismo pasa al otro lado para los que van hacia arriba de la 19, entonces pues nosotros estamos prestando un servicio. Recapacite señora alcaldesa”, señaló otro de los bicitaxistas.

“Le pido a nuestra Policía que vayamos sacando esos bicitaxis o mototaxis informales, ya no hay justificación, hace dos años y medio era porque no eran suficientes rutas del Sitp, pero ya están la rutas, por lo que no hay justificación para que tengamos transporte ilegal puesto que ya hay transporte legal que lo haga”, recalcó la alcaldesa.

Por eso, agregó que la idea es que haya un diálogo para que estas personas dejen de operar estos bicitaxis o mototaxis.

“Con concertación, pero también con toda la aplicación de le ley, tenemos que ir corrigiendo eso que nos hace falta”, concluyó.